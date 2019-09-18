Война с Россией - ключевой вызов, который больше только будет влиять на Украину в ближайшие годы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат передает со ссылкой на .

"Самым большим вызовом станет угроза нашей безопасности от России. Второе - экономический финансовый кризис. Третье - бедность. Четвертое - десубъективизация во внешней политике. Пятое - раскоординация в планах, которые нарисовала новая власть. Шестое - отсутствие профессионального обеспечения этих процессов. Седьмое - отсутствие стратегического видения ", - считает знаток.

Действия новой власти пока не направлены на решение этих проблем, подчеркивает дипломат.

"Импичмент, неприкосновенность не ютятся в единую концепцию. Это только мазки. Первые полгода красивый камушек бросят - все будут смотреть, как он блестит. Их будет много. Главное, чтобы в конце таки не забыли нарисовать рисунок", - добавляет он.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.

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