Новым главой Конституционного суда Украины (КСУ) стал Александр Тупицкий, сообщает со ссылкой на

Стоит отметить, что в марте 2018 года судьи избрали Тупицкого заместителем главы суда.

Как известно, срок полномочий Натальи Шапталы, которая была избрана главой Конституционного суда Украины в мае, а также судей Михаила Гультая и Михаила Запорожца истекает 22 сентября 2019 года.

Предварительно, следующий съезд судей, который изберет троих новых судей Конституционного суда, должен состояться в сентябре этого года.

Александр Тупицкий родился 28 января 1963 года в селе Белозерье Черкасской области, окончил Харьковский юридический институт по специальности "Правоведение". Длительное время работал в Донецке, в частности, на протяжении 1993-2010 годов был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002–2009 годах - председателем этого суда.

В период 2010–2013 годов Тупицкий был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя во Львовском и Днепропетровском апелляционных хозсудах.

В мае 2013 года президентом Виктором Януковичем назначен судьей Конституционного суда Украины.

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