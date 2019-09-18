На Донбассе во вторник, 17 сентября, один украинский военный погиб и двое получили ранения во время обстрела со стороны сепаратистов, сообщает штаба ООС, передает

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за день враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток соперник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новотроицкого, близко Водяного и неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Зализного и близко Новотошковского.

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