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|Приметы на 18 сентября: что нельзя делать в день Захария
|18.09.2019 08:14
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18 сентября православная церковь вспоминает пророка Захария и его жену, Праведную Елисавету – родителей Иоанна Крестителя. Они, будучи праведными перед Богом и беспорочно всем Господним уставам и заповедям поступая, долгое время оставались бездетными, передает со ссылкой на .
Но однажды Захарию явился ангел Гавриил и возвестил о будущем рождении у него сына, которому суждено выполнить великую миссию – приготовить людей к пришествию Спасителя.
Традиции 18 сентября
В этот день принято молиться пророку Захарию и праведной Елисавете о зачатии и рождении ребенка.
Еще этим святым молятся при трудных родах. Скорее только, основанием для этого послужило предание о том, что Захария за свои сомнения по поводу рождения сына был поражен немотой. Обрел он способность говорить лишь тогда, когда его жена родила.
Еще этот день считали удачным для гаданий, предсказаний и других тайных дел, следовательно у знахарей и ведунов 18 сентября просто не было отбоя от посетителей.
В народе этот день прозвали Кумохин или Кумокин, кумоха осенняя, изгнание кумохи, а все потому, что существовало поверье, якобы 18 сентября из лесу выходит кумоха (лихорадка) и нападает на деревенских женщин. Оборачивается злой дух в старушку-странницу, которая просит подать хлеба и пустить переночевать. Если же пустить ее в дом, то она принесет различные болезни.
Кумоха – сестра двенадцати лихорадок, каждой из которых приписывались человеческие черты. Их представляли в виде уродливых простоволосых женщин. Вообще распущенные волосы ранее считались признаком женской нечистой силы. Число 12 тоже было не случайным. Вера в 12 сестриц-лихорадок корнями уходит в библейские тексты и связана с Иродиадами – дочерьми царя Ирода, по приказу которого отрубили голову Иоанн Крестителю.
По народным представлениям, кумоха живет в лесу на болотистой местности и дружит с лешим. Чтобы избавиться от неё, 18 сентября убирали в доме, топили баню и парились с березовым веником, потому что береза способна исцелить многие болезни.
Существовали и другие способы избавления от кумохи. Например, на листе бумаги писали первую главу из Евангелия от Иоанна. Этот листик шесть недель носили на нательном кресте, а затем сжигали и пепел съедали. Если же человек сильно заболел, и ждать шесть недель не было возможным, то на бумаге писали первые и последние буквы молитвы Господу Иисусу Христу "Иже на всякое время" и давали эту бумагу съесть больному.
Приметы на 18 сентября
Считалось, что людей, рожденных 18 сентября, кумоха не зацепит, ведь они обладают колдовской силой. В качестве талисмана им подходит амазонит. В былые времена именинников этого дня предпочитали нанимать в пастухи.