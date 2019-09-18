В Украине к концу года 2019 года курс доллара может подняться до 27 гривен. Сегодня, 17 сентября, продает американскую валюту за 24,77 грн/$.

Цена на доллар может достичь рекорда за последние три года. Об этом в комментарии рассказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, передает со ссылкой на .

В этом году динамика курса отличается от прошлых периодов, объясняет знаток. Традиционно с осени и до нового года начинается период девальвации, но в этом году традиция была нарушена.

"В этом году немного необычная ситуация. К концу года доллар может стоить до 27 гривен. Это не должно привести к негативным последствиям", – заявил Юрчишин.

По его словам, срыва бюджета ожидать не стоит. Факторы, которые влияли на рост национальной валюты, завершились. Он прогнозирует, что к концу года ситуация восстановится.

"Есть несколько причин, связанных с притоком валюты в Украину. Это выборы – под них приходит валюта. Это значительные поступления от тех, кто работает за границей. И это поступления нерезидентов на рынок облигаций внутренних государственных займов. Это больше $3 млрд. Все три фактора уже завершились. Есть даже наблюдение, что ОВГЗ, находящиеся в собственности нерезидентов, начинают уменьшаться", – сказал Юрчишин.

По мнению экономиста, паниковать, что гривня подниметься до 8 или 10 за доллар, не стоит. Бюджетные риски также преувеличивать не стоит, учитывая поступления в бюджет.

"В ближайшее время, учитывая, что у нас есть негативное внешнее торговое сальдо, ожидаются значительные выплаты, гривня немного просядет. Проблемы, которые есть, в том числе, могут быть компенсированы за счет такого сверхвысокого притока на рынок ОВГЗ. Рост дефицита, скорее только, произойдет", – подытожил экономист.

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