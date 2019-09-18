Многие эксперты отметили, как позитив то, что в проекте бюджета на 2020 год не снизилось финансирование нашей армии. Не так оптимистичен в своих оценках политолог Николай Белесков, передает со ссылкой на .

Он считает, что на самом деле те же 102,5 млрд. грн, как и в этом году – это не то самый бюджет. Это уменьшение бюджета. Не нужно забывать, что есть такое понятие как инфляция. К счастью, она с 2015 года уменьшается, но в 2020 году она точно не будет 0%. В результате бюджет МОУ не увеличивается, это меньший бюджет, чем в предыдущем году.

Николай Белесков считает, что надо безотлагательно готовить к перевооружению в 2020-30 годах – советское оружие не может вечно использоваться, уже не говоря о том, что образцы вооружения в лучшем случае 1980-х годов отстали от потребностей современных условий боя. На 17 млрд. грн. на вооружение средств отдельно не накупишь. Вот, если бы МОУ отдали и почти 28 млрд. грн, которые почему-то СНБОУ хотят выделить тогда другое дело.

Политолог пишет, недостающие средства на перевооружение означает начало уменьшения возможностей уже со середины 2020-х годов. Кроме того, мы не сможем достичь ситуации, когда угроза по применению силы на Донбассе или в целом по периметру границы будет такой, которой можно будет эффективно мешать. Как следствие, в будет оставаться и в дальнейшем инструмент угрозы эскалации.

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