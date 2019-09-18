Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты.

Об этом говорится в проекте закона 1053-1 о применении регистраторов расчетных операций (РРО), который Рада приняла в первом чтении, пишет со ссылкой на .

Упомянутый проект закона внесли депутаты от "Слуги народа" Алексей Леонов и Дарья Володина. Однако документ разрабатывался в том числе командой Министерства финансов.

Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты" - ЭП).

В частности, норма, касающаяся "подержанных товаров" - это изменения в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли,

общественного питания и услуг".

В статье 9 закона отмечается, в каких случаях можно не использовать РРО и/или программные РРО. В свою очередь, законопроект 1053-1 расширяет список исключений для этой статьи, добавив туда "подержанные товары".

Полный текст именно этой нормы в проекте прописан так:

"Статья 9. Регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, и расчетные книжки не применяются:

9) при осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; лекарственных средств, изделий медицинского назначения; ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; подержанных товаров) за наличные средства на рынках".

Из текста непонятно, на кого именно эта норма будет распространяться, но круг продавцов подержанных товаров довольно велик.

В ГФС на уточняющие вопросы ЭП не ответили. В пресс-службе Министерства финансов заявили, что смогут ответить после заседания Комитета Верховной

Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, на котором планируется рассмотреть пакет "налоговых" законопроектов.

Напомним:

10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле - для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.

С 1 января 2021 года ФОПы на едином налоге 2-4 групп использовать РРО или ПРРО - эти правила, как и раньше, будут касаться субъектов хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира