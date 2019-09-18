Левшам грозит опасность, ученые удивили новыми исследованиями Исследователи Оксфордского университета провели масштабный генетический и нейровизуализационный скрининг, пишет со ссылкой на .

В результате им удалось выяснить, что мозг левшей и правшей отличается. Как оказалось, дело состоит не только в повышенной связности речевых центров друг с другом, но и в разной экспрессии генов.

Последний факт повышает риск развития у левшей шизофрении, однако при этом понижает риск болезни Паркинсона. В результате долгого и кропотливого анализа данных 400 тысяч человек в Британском биобанке выяснилось, что у левшей усиливалась функциональная связность между функциональной сетью правого речевого центра и функциональной сетью левого речевого центра.

Нейробиологи изучили мультимодальные МРТ-пакеты данных о структурных и функциональных особенностях мозга около 9000 человек.

После чего и удалось обнаружить генетические и функциональные особенности у леворуких и праворуких людей.

Громкое убийство под Киевом директора Сaparol раскрыто: операция длилась три года В пакетах данных МРТ были изучены структурные снимки, информация о процентном содержании серого, белого вещества, толщины серого вещества, а также о нервных трактах и связи областями мозга друг с другом. В результате сопоставления данных правшей и левшей выяснилось, что у мозга левшей — более «плотные» связи речевых центров в правом и левом полушариях. Поиск ассоциаций генов или GWAS помог установить — у левшей и правшей есть отличия в четырех генетических локусах, в трех из которых находятся либо гены, которые кодируют белки, и участвуют в формировании цитоскелета нейронов, или последовательности, которые занимаются «активностью» генов.

Далее удалось выяснить, что гены MAP2, MAPT, WNT3 и MICB, замеченные ранее при развитии болезней Паркинсона, Альцгеймера и шизофрении. Пока остается загадкой, что дает левшам лучшая связность между речевыми зонами полушарий, скорее только, это свидетельствует о хорошей связи между полушариями мозга в целом. Напомним, доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, если появилось подозрение на увеличение аденоидов. По словам специалиста, есть несколько признаков: отсутствие носового дыхания, у ребенка храп и отиты, а также меняется голос. Напомним, топ-5 правил питания от доктора Комаровского: как обезопасить себя. Как сообщает Politeka, при затруднительном дыхании ребенку безотлагательно нужно к врачу — Комаровский. Также Politeka пишет, что доктор Комаровский назвал две причины, почему при ОРВИ трудно сбивать температуру.

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