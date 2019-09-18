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В сети метко показали главные отличия президентства Порошенко и Зеленского
18.09.2019 11:24
В сети метко показали главные отличия президентства Порошенко и Зеленского По теме:

В сети опубликовали таблицу, где сравнили достижение и деятельность бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пользователь сети Марина Пастернак, передает  со ссылкой на .

Деятельность глав государств разделили вопросами в двух колонках. Порошенко подписали как "Президент", а Зеленского - "ЗэЗэдэнт". Пользователи сравнили достижения чиновников во время их правления. Также описано отношение народа к обоим.

В комментариях пользователи написали, что поклонники Зеленского должны понять. Отметим, что пост прокомментировали сторонники экс-президента Порошенко.

"Давно ждала такую табличку", - написала Ольга.

 







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