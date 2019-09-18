Дефицит Пенсионного фонда, согласно проекту бюджета Украины, в 2020-м составит рекордные 172,5 млрд грн. Если эту сумму разделить на всех украинцев, каждый заплатит своими налогами по 4,1 тыс. грн.

Кроме того, отдельно работающие платят единый соцвзнос в размере 22% от зарплаты. Большая часть этой суммы также поступает в ПФУ, пишет со ссылкой на .

Кроме того, 2020-й – период пиковых выплат по государственному долгу. Почти 40% доходной части бюджета придется отдать кредиторам страны. В сумме погашение госдолга и его обслуживание обойдется бюджету в рекордные 421,6 млрд гривен.

Если все эти деньги разделить на официальное количество населения (чуть больше 42 млн человек), получится, что каждый, в том числе младенцы и старики, должны своими налогами заплатить около 10 тыс. грн. И это только в следующем году. Проблем с выплатами, заявила министр финансов Оксана Маркарова, не возникнет. Мол, сейчас резервов довольно, а в бюджете на следующий год учли объективные показатели и украинцы не почувствуют на себе нагрузку. Мол, и зарплаты будут платиться вовремя, и все статьи расходов в безопасности.

Традиционно больше только денег выделят на Министерство социальной политики. Именно они распределяют большую часть выплат и субсидий. Им достанется 290 млрд грн. Для сравнения, на Минэнерго и защиту окружающей среды дадут только 8,7 млрд грн. Подробнее можно ознакомиться с помощью инфографики. К слову, на НАБУ потратят чуть больше 1 млрд, а на НАПК – 0,812 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира