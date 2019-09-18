В Украине во вторник, 17 сентября, неожиданно заработали запрещенные пропагандистские сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Русская весна" и "Новоросс инфо".

Несколько интернет-провайдеров перестали блокировать подсанкционные ресурсы, пишет со ссылкой на .

В частности, доступ открыли клиентам компании iРort в Борисполе. Отличился и провайдер "Макснет" из Харькова.

Примечательно, что накануне росСМИ также сообщили якобы об отмене блокировки сайтов украинскими операторами мобильной связи – , Vodafone (Украина) и Lifesell.

"Корреспондент накануне закачал в планшет обновленную версию "Одноклассников": всё прекрасно работает без необходимости входа через VPN", – написал

Сводка.нет - Новости Украины и Мира