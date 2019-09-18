Неполитические Сводки
- Велосипеда не видно: кортеж Зеленского снова перегородил пол-Киева
- В Запорожье застрелили замглавы местной территориальной общины
- Увольнение упростят, отпуск сократят: "Слуги народа" ошеломили нововведениями в Трудовой кодекс
- Наоми Кэмпбелл шокировала публику окровавленным платьем
- Путин объявил Израиль "русским государством", в Тель-Авиве напряглись
|Путин объявил Израиль "русским государством", в Тель-Авиве напряглись
|18.09.2019 13:18
|
Президент Российской Федерации назвал Израиль русскоязычным государством. Такое заявление руководитель сделал в ходе конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", передает со ссылкой на со ссылкой на росСМИ.
По словам Путина, граждане и Израиля тесно связаны семейными, родственными и дружескими связями.
"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю", - заявил российский президент.
Кроме того, он напомнил, что в Израиле почти два миллионы граждан русскоязычные.
"Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - подчеркнул Путин.
Также политик считает, что страны объединяют и трагические страницы истории.