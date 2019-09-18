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Путин объявил Израиль "русским государством", в Тель-Авиве напряглись
18.09.2019 13:18
Путин объявил Израиль "русским государством", в Тель-Авиве напряглись По теме:

Президент Российской Федерации назвал Израиль русскоязычным государством. Такое заявление руководитель сделал в ходе конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", передает  со ссылкой на со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, граждане и Израиля тесно связаны семейными, родственными и дружескими связями.

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю", - заявил российский президент.

Кроме того, он напомнил, что в Израиле почти два миллионы граждан русскоязычные.

"Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - подчеркнул Путин.

Также политик считает, что страны объединяют и трагические страницы истории.







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