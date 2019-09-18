Трудовые права украинцев хотят пересмотреть. В "Слуге народа" в авральном порядке уже пишут новый вариант КЗоТа. Как рассказала "Стране" глава профильного комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова, соответствующий законопроект будет готов к концу сентября, сообщает со ссылкой на .

Что будет написано в новом Трудовом кодексе (ТК), который власти пафосно называют "трудовой конституцией", – пока точно не известно.

Но интриги вокруг этой темы и намеки чиновников позволяют экспертам заподозрить, что к делу уже подключилось лобби крупных работодателей, в том числе транснациональных корпораций. А это не предвещает рядовым украинцам ничего хорошего. В Федерации профсоюзов опасаются, что есть риск ухудшения трудового законодательства, особенно в части соцзащиты (больничные, отпуска, декрет и пр.) и увольнений. К примеру, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что у нас "проще развестись, чем кого-то уволить".

Как стало известно "Стране" из своего источника, работодатели могут получить право увольнять работников во время больничного, учебы или декретного отпуска, что сейчас для компаний – табу. И это далеко не полный список готовящихся нововведений.

"Страна" разбиралась, как перепишут Трудовой кодекс и что это значит для каждого работающего украинца.

Как не получилось отменить "советский" Трудовой кодекс

На заседании 12 сентября парламент впервые в истории новой Рады провалил голосование.

За проект №1075 проголосовало только 214 нардепов. Еще 30 высказались против, 76 – воздержались, а 66 вообще не голосовали. Камнем преткновения стал, на первый взгляд, "технический" документ.

Проект "О внесении изменений в закон "О правопреемственности Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР" предусматривает отмену одним махом, уже с 1 января 2020 года, всей "советской" законодательной базы. Исключения прописаны только для нескольких законов.

Так, до 30 сентября следующего года предлагалось продлить действие Жилищного кодекса УССР, кодексов об административных правонарушениях, о приоритетности развития села, о защите потребителей и другие.

Но в этом перечне ничего не сказано о Трудовом кодексе, который также относится к "советскому законодательному наследию", так как был принят еще в 1971 году (хотя с тех пор в него уже было внесено порядка 140 правок). Получается, что, если бы законопроект приняли, то Трудовой кодекс автоматически прекратил бы действовать.

Ряд депутатов высказывали мнение, что именно ради отмены ТК и писался этот проект.

В парламентском зале по этому поводу была активная дискуссия. О том, что проект нужно поддержать в первом чтении, из выступающих заявил только депутат от "СН" Андрей Костин. Его аргументы: никто точно не знает, какие еще советские акты у нас действуют, так как полной базы нет. Это вызывает серьезные юридические сложности и коллизии, следовательно проще вообще одним махом отменить все старое законодательство.

"Это опасные эксперименты, так как касаются многих отраслей. У нас не будет Трудового кодекса, законов о защите чернобыльцев. Так как в проекте не указано, что это законодательство прекращает действовать после вступления в силу новых законов, может появиться законодательная яма. И непонятно, какие последствия будут, возможен социальный взрыв", – парировал депутат Роман Князевич ("Европейская солидарность").

"Это коллапс в сфере трудовых отношений. Мы можем поддержать транснациональные корпорации, которые против нашего кодекса, но лишить прав всех работающих украинцев", – добавила депутат Наталия ("Оппоплатформа"). О том же писал и ее коллега по фракции Олег Волошин.

"Под борьбу с пережитками давно исчезнувшей страны закамуфлировали страшные антисоциальные вещи: полную отмену Кодекса законов о труде 1971 года и закона о льготах для чернобыльцев конца 80-х. Давняя мечта транснациональных корпораций и части олигархов лишить наемных работников в Украине отпускных, декрета, права не быть уволенным за один день, была сорвана. Надолго ли? Посмотрим. Но сама идея уничтожить одним махом всякое регулирование трудовых отношений (нового проекта КЗоТ в Раде на рассмотрении нет) показывает реальную природу "слуг народа", – написал у себя в ФБ Олег Волошин.

Очевидно, эти аргументы оказались для многих нардепов убедительными, и проект не приняли.

Под диктовку большого бизнеса и без профсоюзов

Впрочем, это не значит, что действующий Трудовой кодекс останется. Ему уже готовят замену. Разговоры о срочной подготовке нового Трудового кодекса появились еще на этапе предвыборной кампании.

А 29 августа в парламенте под номером 0955 был зарегистрирован проект ТК. Правда, новым его назвать сложно. Депутаты попросту стряхнули пыль с варианта, который писался еще в 2014 году. В 2015 году он был проголосован в первом чтении. Ко второму чтению документ готовили два года, за это время было рассмотрено около двух тысяч поправок. Но в итоге проект тогда так и не приняли.

В этот раз его путь в парламентских стенах был намного короче. Уже к началу сентября проект забраковали.

И начали работу с нуля над новым Трудовым кодексом.

Повторно зарегистрированный вариант, по словам Галины Третьяковой, "не включен в порядок дня". "Стейкхолдеры негативно его оценивают. Делаем другой с МЭРТ", – пояснила она "Стране". По словам Третьяковой, презентация текста нового ТК может состояться уже к концу сентября. Не исключено, что в целом документ примут уже в этом году, а со следующего он начнет действовать.

Такая спешка и попытка написать Трудовой кодекс "с чистого листа" насторожила профсоюзы.

"Как можно за такое короткое время подготовить такой серьезный документ? Получится какой-то экспресс-вариант", – считает представитель Федерации профсоюзов Наталия Землянская. Впрочем, есть подозрения, что отдельные куски КЗоТа уже есть. "Они писались в ряде грантовых организаций, и теперь все это просто соберут в один документ", – рассказал наш источник.

"Предложения профсоюзов к новому ТК уже направлены в парламент. Несмотря на это, предложение главы Федерации профсоюзов по включению представителей профсоюзов в состав рабочих органов, которые будут работать над новым трудовым законодательством, не поддержали", – пояснили "Стране" в Федерации профсоюзов.

Галина Третьякова заявила: "Все, кто хочет, принимают участие в работе над проектом, в том числе, профсоюзы".

Но эксперты, с которыми пообщалась "Страна", считают, что законодатели все же прислушиваются прежде только к представителям крупного бизнеса и западных компаний. Последние якобы активно работают с новой властью по темам: земля – ресурсы – рабочая сила. А подается все под видом улучшения инвестиционного климата, которое обеспечит приток в Украину инвестиций и в итоге обещанный правительством рост ВВП – на 40% за пять лет.

Интерес бизнеса

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что вопрос изменения КЗоТа в Украине уже даже перезрел.

"Хотя в старый кодекс и вносились правки, он давно устарел. Там не предусмотрены многие вещи, которые уже по факту вошли в нашу трудовую практику и даже прописаны в отдельных подзаконных актах, к примеру, тот же фриланс", – говорит Забловский. На устаревший КЗоТ давно жалуются работодатели. К примеру, за отсутствие книги учета трудовых книжек им сейчас грозит вполне настоящий штраф от Гоструда.

"Нужно урезать права работников и одновременно усиливать ответственность работодателей. И отпуска, к примеру, у нас очень большие", – считает руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук.

В компаниях по максимуму обходят Трудовой кодекс, прописывая условия в трудовых договорах и контрактах с каждым конкретным сотрудником. Но по факту КЗоТ действует, и, в случае чего, человек может к нему апеллировать, в том числе в суде.

"Простые" увольнения и больничные за свой счет

Главная интрига – что именно будет написано в новом КЗоТе.

Галина Третьякова подробностей пока не раскрывает.

По словам представителя Федерации профсоюзов Наталии Землянской, "сигналы, которые дают бизнес и правительство, не предвещают ничего хорошего".

Тему нового КЗоТа вскользь прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук. Он заявил, что "должно произойти упрощение трудовых отношений, потому что сейчас у нас часто взять человека на работу – это все равно, что его усыновить. Люди (имеются в виду работодатели. – Ред.) боятся брать кого-нибудь на работу, потому что потом ты ничего с этим не сделаешь. Если человек тебе не подошел и ты ошибся, ты теряешь деньги. Поэтому люди уходят от того, чтобы легально кого-то принимать на работу", – сказал Гончарук на встрече с журналистами после своего назначения на премьерский пост.

Он также отметил, что в Украине "легальное трудоустройство – это очень опасно для бизнеса" и что "проще развестись, чем кого-то уволить, и над этим нужно задуматься". Якобы все эти "советские правила" сдерживают развитие украинской экономики.

В экспертной среде упорно муссируются слухи, что в новом КЗоТе больше только перепишут именно пункты об увольнении. В том числе и потому, что они мешают власти проводить ротации в госструктурах и бюджетных организациях, которые живут строго по КЗоТу.

Как известно, сейчас уволить сотрудника действительно очень сложно. Для этого нужно либо влепить ему два выговора (но это тоже непростая процедура, которая может быть оспорена в суде), либо уволить по сокращению. Но в таком случае его необходимо предупредить за два месяца. Именно норма о двух месяцах более только и раздражала всегда работодателей, которые хотели получить право расставаться с сотрудником гораздо быстрее.

Кроме того, у работника есть много легальных зацепок, как избежать увольнения.

"Сейчас нельзя увольнять работника, пребывающего на больничном, в декретном отпуске, на учебе. Но и в других случаях профсоюз может наложить на решение об увольнении вето, и это впоследствии имеет значение для суда. Если работник восстанавливается по суду, работодатель не только должен восстановить его в должности, но и компенсировать все затраты на "вынужденные прогулы", – пояснила Землянская.

Стоит отметить, что во многих компаниях, особенно небольших, трудовое законодательство и так действует довольно условно. С увольнениями там отдельно не церемонятся, часто попросту выживая человека с рабочего места. Но, в то же время, у работника все же остается возможность приструнить работодателя и если и не вернуться на работу по решению суда, то как минимум попортить нервы руководству.

Второй блок, который могут "упростить", – социальная защита (больничные, декретные и прочее), а также размер оплачиваемого отпуска (сейчас – 24 дня в году, причем у многих профессий он гораздо больше).

С больничными, кстати, уже сейчас беда. Фонду соцстраха не хватает денег на их выплату (долг превысил 2 млрд гривен).

Дефицит возникает из-за того, что средства перебрасываются в ПФ, которому также хронически не хватает денег. И по мере того как пенсионеров у нас становится все больше, а работающих – все меньше, эта проблема будет только увеличиваться. Кстати, ранее уже высказывалась идея об "экспресс-болезнях". По этой схеме человеку не нужно вызывать врача и убегать оформлять больничный, если он отсутствует на работе до трех дней. Достаточно просто предупредить руководство по телефону. Но и оплаты за эти дни, соответственно, не будет.

"Может получиться, как в Грузии. Когда в 2006 году под лозунгом "упрощения" для инвесторов там из трудового кодекса вычеркнули нормы о 8-часовом рабочем дне, социальных гарантиях. Доплаты за ночные смены, декретные и прочее вернули только в 2015 году", – говорит Землянская.

По ее словам, "упрощая" КЗоТ, нужно как минимум предусмотреть способы защиты, в частности, принять закон "О забастовках". "А иначе у людей вообще не будет возможности отстоять свои права", – говорит Землянская.

"Из порядка 17 млн экономически активного населения штатных работников у нас только 7 млн. Именно они подпадают под действие КЗоТа. Это, как правило, работники бюджетной сферы, госпредприятий и крупных частных компаний – отечественных или иностранных. Немалая часть работников трудится на предприятиях наших олигархов. И очень показательно, что как раз в преддверии нового мирового экономического кризиса, о котором уже давно предупреждают эксперты, работодателям могут дать право сокращать людей безо всякого выходного пособия", – говорит экономист Алексей Кущ.

По его мнению, если бизнес попытается "закрутить гайки", наверняка усилится поток трудовой миграции в Европу.

"Какой смысл заниматься бесправным трудом за копейки в Украине, если можно заниматься таким же бесправным трудом, скажем, в Польше, но за втрое большую сумму", – иронизирует знаток.

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