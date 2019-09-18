Неполитические Сводки
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|Велосипеда не видно: кортеж Зеленского снова перегородил пол-Киева
|18.09.2019 13:56
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В понедельник, 16 сентября, кортеж президента Украины Владимира Зеленского вновь заблокировал движение в , что вызвало волну негодования в сети.
Подтверждающее видео, снятое на Бориспольской трассе, опубликовал в киевлянин Роман Пелех, передает .
Отмечается, что кортеж ехал встречать в аэропорт "Борисполь" президента Словакии Зузанну Чапутову. По всему пути его следования патрульные перекрывали дорогу.
"На видео не видно, но классическое перекрывание и недопуск попутных машин присутствовали! Мне повезло, я ехала из Борисполя, а навстречу „слуга на велосипеде“, а менты загоняли все машины на заправки", – написала киевлянка Наталья Стулова.
Ее слова подтвердили и другие столичные водители в комментариях. "Скромность как у Януковича", "А где велик?", "В других странах такого нет!" – возмутились пользователи.
Отметим, в этот раз Управление государственной охраны предупредило о введении ограничений для водителей за несколько дней.