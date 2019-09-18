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|18.09.2019 14:15
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В Университете Кентукки ученые определили механизм возникновения метастазов колоректального рака, и нашли способ их остановить, сообщает со ссылкой на и MedicalXpress.
Исследователи обнаружили два поврежденных гена NRP1, отвечающего за кодирование белка нейропилина-1 (NRP1). У этих генов “выпали” определенные нуклеотидные фрагменты из молекулы матричной РНК.
Такие ошибки приводят к неправильным нуклеотидным последовательностям мРНК и дефектам белков. В случае NRP1 оба “повреждения” способствуют развитию трудноизлечимых форм рака и метастазированию колоректального рака.
Кроме того поврежденный белок NRP1 образует комплексы со специфическими соединениями и обеспечивает устойчивые сигналы, помогающие миграции, инвазии и метастазированию колоректальных раковых клеток, нечувствительных к известным лекарствам.
Результаты исследования лягут в основу создания методов блокировки NRP1 и терапии против метастазирования.