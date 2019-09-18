Скандальный российский политик, руководитель ЛДПР призвал создать под руководством России новое государство, включив туда Беларусь и Украину.

Своей позицией после сообщений российских СМИ о создании конфедеративного государства поделился он в своем Telegram-канале, передает со ссылкой на .

"Александр Григорьевич Лукашенко может сейчас совершить исторический шаг. Давно пора воссоединить Россию и Беларусь как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Беларусь расцветет, когда мы снова станем одним государством", – написал он.

Жириновский предложил "дать свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами".

"И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", – высказался он.

Скандальный политик сделал также заявление о языке.

"Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста. По-украински – пожалуйста. Должны сохраниться национальные газеты, театры, школы. Но удобнее все-таки использовать общий язык. Я хорошо помню советское время. Тогда многие нерусские по национальности с удовольствием говорили по-русски. Например, я часто бывал в Абхазии. Там живут грузины, абхазы, русские, эстонцы, армяне, и все говорят между собой по-русски. Не учить же им по 5 языков? А национальность вообще не нужно указывать, мы должны быть просто гражданами одной страны", – подытожил он в духе российской пропаганды.

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