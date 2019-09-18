В российских водах Японского моря браконьеры из Северной Кореи с оружием напали на сотрудников пограничной службы . Три человека получили ранения.

Атака на пограничников произошла в тот момент, когда те пытались поймать экипаж шхуны, передает со ссылкой на . Степень ранений россиян уточняется.

Всего сотрудники пограничной службы обнаружили 11 небольших катеров и две шхуны, которые якобы аходились в российских водах незаконно. Вначале удалось поймать лишь одну шхуну, на борту которой был 21 человек.

"Одна шхуна с 21 человеком экипажа задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное набег на членов осмотровой группы пограничного корабля", – сообщили приморские пограничники.

Позже стало известно, что задержали и вторую шхуну. В связи с инцидентом в России был вызван временный поверенный в делах посольства КНДР.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира