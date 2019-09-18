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|Моряки Ына атаковали российских пограничников в Японском море: есть раненые
|18.09.2019 15:11
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В российских водах Японского моря браконьеры из Северной Кореи с оружием напали на сотрудников пограничной службы . Три человека получили ранения.
Атака на пограничников произошла в тот момент, когда те пытались поймать экипаж шхуны, передает со ссылкой на . Степень ранений россиян уточняется.
Всего сотрудники пограничной службы обнаружили 11 небольших катеров и две шхуны, которые якобы аходились в российских водах незаконно. Вначале удалось поймать лишь одну шхуну, на борту которой был 21 человек.
"Одна шхуна с 21 человеком экипажа задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное набег на членов осмотровой группы пограничного корабля", – сообщили приморские пограничники.
Позже стало известно, что задержали и вторую шхуну. В связи с инцидентом в России был вызван временный поверенный в делах посольства КНДР.