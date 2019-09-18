Как стало известно, скончался самый известный двойник Джонни Деппа Джошуа Хенсли в возрасте 43 лет. Его все практически называли Джеком Воробьем из-за того, что он постоянно носил пиратскую одежду. Он утонул в заливе Кингс (Флорида), сообщает со ссылкой на и издание

Его тело было обнаружено спасателя через два дня после того, как последний раз видели его плывущим по реке в сторону залива. Стоит отметить, что Хенскли был ветераном байдарочного спорта.

Представитель полиции округа Цитрус заявил, что Хенсли пропал без вести после того, как в парке Хантер-Спрингс его видели плавающим на падлборде в субботу вечером. Смотрители парка забеспокоились на следующий день, заметив, что машина «Капитана Джека» осталась на стоянке Хантер-Спрингс на ночь.

Как предположили спасатели, что погибший был одет в свой неизменный костюм и направлял на остров Шелл, чтобы полюбоваться закатом.

Тело «Джека Воробья» было найдено через три часа после начала розыскных работ возле пирса. Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия. В городке Кристал Ривер Хенсли держал собственную фирму, где разрабатывал нестандартные доски и каяки для водного спорта. В последнем сообщении на Facebook мужчина поделился своим фото в костюме капитана Джека Воробья и написал, что «готов повеселиться на воде».

После того, как преданные фанаты узнали о гибели своего кумира, они отдали налог его памяти и вспомнили насколько он был дружелюбным ко всем.

«Спасибо, капитан Джек. За удивительные воспоминания, за то, что всегда останавливался и делал трюки для моих внуков. Кристал Ривер не будет прежним. Мысли и молитвы о семье и друзьям этого удивительного человека. Покойся с миром, капитан», — написал один из пользователей.

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