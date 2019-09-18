Решение о возможности применения "формулы Штайнмайера" по урегулированию военного конфликта на Донбассе официальный должен принимать исключительно со строгим учетом нынешней внутренней и международной ситуации.

С таким заявлением выступил во вторник, 17 сентября, первый президент (1991-1194) Украины на презентации своей новой книги, сообщает со ссылкой на .

"Я знаю об этой "формулу" (Штайнмайера - Главред). И могу вам сказать, что Украина не давала согласия на ее реализацию. Это предложение, которое рекомендуется Украины, а мы ее приложить к Украине, в Донбасс, в Крым, в той ситуации, которая складывается для Украины, и сказать, подходит она или нет", − заявил он.

Более того, Кравчук убежден в том, что официальному нужно делать и внедрять свою концепцию урегулирования конфликта на Донбассе.

"Надо ходить по концепциям на киевскую Владимирскую горку - там все можно найти. Там состоялось крещение, там состоялся цивилизационный прорыв. Поэтому я убежден, что мы такую ​​концепцию можем разработать, только этого нужно очень захотеть", − подвел итоги он.

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