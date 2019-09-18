17 сентября у голливудской звезды Микки Рурка день рождения. И ему исполнилось 67 лет!

Благодаря эротическим фильмам "Девять с половиной недель" и "Дикая орхидея" Микки стал самым узнаваемым актером в Голливуде в конце 80-х годов. В 2000 году Рурк исчезает с экранов и спустя восемь лет он вернулся в кино, взяв "Золотой глобус" за фильм "Рестлер", пишет со ссылкой на .

Его образы часто шокируют, желтая пресса называет Рурка "мистером эпатажа". Несколько лет назад, например, его сфотографировали в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

Рурк в который раз признался в любви всем славянам. И хочет, чтобы после смерти его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области. Ведь именно там и по этот день живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука, который уже успел стать для него настоящим другом.

"Я говорил Диме, когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка и я хочу, чтобы меня похоронили там", – признается .

Но пока о завещании не идет речи. Сейчас у Рурка запланированы съемки, он пишет сценарий для нового фильма. И планирует сняться еще в десятках лент, а также купить дом в Нью-Йорке, откуда родом, чтобы встретить беззаботную старость.

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