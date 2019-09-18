Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают изменить гимн Украины, а в частности, обратить внимание на версию украинской певицы Натальи Могилевской.

Соответствующая №22/073414-эп размещена на сайте Главы государства, передает со ссылкой на .

«… Сейчас время перемен! Что мы и подтвердили на выборах Президента и Верховной Рады. Надо добавить позитива в гимн нашей жизни, жизни государства. Чтобы слыша его люди только мира сразу понимали нашу душу, красоту, силу, нашу жизнь. Возможно, нужно обратить внимание на версию Натальи Могилевской? Возможно, изменить полностью или заменить слова, вероятно куплет… Потому что: (ще не вмерли) мы уже много лет, а хочется полноценно жить!!!», — говорится в тексте петиции.

Петиция зарегистрирована 13 сентября и на сегодняшний день набрала только более сотни голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 88 дней.

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