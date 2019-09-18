С тех пор, как Шерри Шепард решила отказаться от сахара в марте прошлого года, комедиантка заметила, как ее здоровье потерпело огромные изменения. На наших глаза произошла потеря веса и увеличении энергии.

Недавно 52-летняя женщина также сообщила в своем Instagram-ролике, что что диетические изменения поменяли диагноз диабета. Об этом сообщил её врач, пишет со ссылкой на .

Тест A1C, который предназначен для определения среднего уровня глюкозы в крови, определил, что уровень Шерри теперь составляет 5,4. То есть, её состояние можно описать как преддиабетическое.

«Я только что вернулась из кабинета врача, чтобы получить результаты теста A1C, так как у меня диабет 2 типа. В 2016, 2017 и 2018 годах мои результаты были 6,6. Доктор прописал мне метформин. Я только что вышла из офиса, и у меня 5,4 », - сказала Шерри. - Доктор сказал мне: «Это даже не преддиабет! Что ты сделала?»

«Я знаю, что так случилось потому, что я не употребляла сахар с марта 2018 года».

Её сын Джеффри также повлиял на решение отказаться от сахара. Шерри поделилась его словами, которые очень ее впечатлили:

«Мама, если ты умрешь, кто станет моим телохранителем?»

Комик и актриса, женщина заявила, что все женщины в ее семье боролись с диабетом и умерли от него, следовательно ее нынешнее состояние очень радует ее.

«Я потеряла маму в возрасте 40 лет из-за диабетических осложнений», - сказала она в том же видео. - Я только что потеряла свою тетю. У нее был диабет, и ей отрезали ногу. Она умерла. Обе мои сестры сейчас на инсулине. Это происходит с моей семьей. Я просто хочу подбодрить тебя. Вы можете отправиться в это путешествие, где конечный пункт - здоровье. Ты можешь быть здоровым. Для кого ты живешь? Кому ты нужен здесь? О, черт возьми, мне очень жаль, у меня нет моих ресниц, моего очарования, моего парика, я просто должна была сообщить вам - 5.4 из 6.6! Ты можешь сделать это!»

Шепард также поблагодарила поклонников за поддержку, которая помогла ей не сбиться с пути и, как она выразилась, избавиться от диабета.

«Я знала, что должна была изменить образ жизни, иначе я умру», - сказала она. - Я хотела поделиться этой хорошей новостью с вами, чтобы сказать СПАСИБО каждому человеку, который писал подбадривающие сообщения во время моего пути к здоровью. Сейчас мне так хорошо, что я хочу кричать».

Шепард также является поклонником кето-диеты. Она начала её в июле прошлого года после отказа от сахара. Все ее усилия и решения явно окупились.

«Просто хочу призвать вас сделать это, - сказала она. - У вас есть люди, которые любят и нуждаются в вас. Живи для тебя! Живи для них! »

Сводка.нет - Новости Украины и Мира