Неполитические Сводки
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|Стало известно, сколько выходных будет в октябре
|18.09.2019 17:59
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Всего в октябре 31 день, между них девять выходных и 22 рабочих.
14 октября - День защитника Украины. В православном календаре это тоже большой праздник-Покров Пресвятой Богородицы, передает со ссылкой на .
В 2019 году он приходится на понедельник. Украинцы будут отдыхать три дня подряд 12, 13 и 14 октября.
18 сентября будут падать периодические дожди и похолодает еще на несколько градусов. Украина окажется между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz.Будет править "балом" в среду сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/сек.
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