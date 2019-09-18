Временный поверенный в делах в Украине заявил, что санкций против России недостаточно, передает со ссылкой на .

"Санкции недостаточно, поскольку в течение этого времени мы не увидели, чтобы россияне оставляли Донбасс или Крым", - сказал он в интервью Первому каналу Грузии.

Добавил, что цель санкций - прекратить "агрессивные действия России".

"Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении России, и Россия это хорошо знает, это ее исключение из международной финансовой системы", - заявил Тейлор.

По его словам, подобная мера была бы "разрушительной" для страны и могла бы быть введена в случае "еще одного агрессивного шага". Говоря о перспективах вступления Украины и Грузии в , Тейлор назвал одним из условий прекращения российского военного присутствия в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму и на Донбассе.

"Было бы неплохо, если бы россияне оставили Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - сказал он.

и президент Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата еще определяется.

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