Наполи на своем поле на стадионе Сан-Паоло в Неаполе обыграл действующего обладателя Кубка чемпионов английский со счетом 2:0, передает со ссылкой на .

Решающим моментом матча стал пенальти в концовке матча. Робертсон сфолил в штрафной на Кальехоне после проверки момента с помощью видеоассистента рефери VAR был назначен 11-метровый удар, который на 82-й минуте реализовал Дрис Мертенс.

На 90+2 минуте Фернандо Льоренте воспользовался несогласованностью действий обороны Ливерпуля и вратаря Адриана и поставил точку в матче.

Тренер англичан Клопп после матча назвал 11-метровый несправедливым.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира