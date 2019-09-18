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|Бывший российский наемник стал оппозиционером Кремля
|18.09.2019 19:15
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Российский наемник Муса Усатов после ранения в зоны ООС стал оппозиционером Кремля.
На войне он получил ранения и вернулся домой, чтобы сделать политическую карьеру, передает со ссылкой на .
Ему отказали в регистрации на выборах. Человек живет на социальные выплаты.
"Родился в России, республика Дагестан, Махачкала. Решаешь ехать на "гражданскую" войну в Украине и получаешь ранения, результатом которого является паралич. Понимаешь что нужно ехать обратно в Россию, но и там тебя не ждут. Регистрируешься кандидатом в депутаты в "московский городской совет "чтобы отстаивать права таких как ты ихтамнематив, но тебя и здесь опять забывают и снимают с выборов. И ты сидишь парализован, всеми брошенный на произвол судьбы с нищенской пенсией и пишешь посты с обвинениями Путина", - написал украинский военный Штефан Штирлиц в посте о Муссе Усатове.
У российского наемника есть награда - орден "Доброволец Донбасса".
Российские наемники на Донбассе жалуются на проблемы в самопровозглашенных республиках.