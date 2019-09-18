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|Помпео озвучил обещания и надежды США в отношении Украины
|18.09.2019 19:34
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Госсекретарь Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко во вторник, передает со ссылкой на .
Помпео поздравил нового министра с назначением и заверил, что будет поддерживать Украину, пишет Госдепартамент .
Это связано с реформированием борьбы с коррупцией и движением демократическим путем.
Помпео выразил надежду на то, что новой власти удастся остановить войну на Донбассе.
Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции, которые ввели против через аннексию Крыма в 2014 году, будут оставаться в силе до полного освобождения полуострова.