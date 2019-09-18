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|Лемпард прокомментировал поражение от "Валенсии"
|18.09.2019 20:11
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Наставник "" Фрэнк Лэмпард после поражения от "Валенсии" (0:1) в 1-м туре Лиги чемпионов рассказал об игре, передает со ссылкой на .