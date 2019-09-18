Вадим Пристайко говорит, что президент оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел благодаря его компетентности при проведении успешной реформы полиции, передает со ссылкой на .

" хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции", - сказал он в интервью немецкой газете "Die Welt".

Отвечая на вопрос по поводу решения оставить на службе главы , несмотря на подозрения в связях с олигархами и праворадикалами, Пристайко добавил, что для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства.

Вслед за новой Верховной Радой Украина получила новый . Из старого состава правительства туда попали министр финансов Оксана Маркарова и глава .

Маркарову характеризуют как специалиста высокого профиля. Вместе с тем повторное назначение Авакова вызвало бурю критики между украинцев.

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