Украина должна приглашать Дональда Трампа присоединиться к переговорам в нормандском формате.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат , передает со ссылкой на .

"Об этом надо говорить с . Надо приглашать Украине. Надо быть очень активной в Совете безопасности , . Украина понемногу исчезает с радаров Совета Безопасности. Это значит, что здесь будет проблема. А без мандата нам очень трудно будет работать по Донбассу" , - говорит Бессмертный.

"Америка может присоединиться, когда Украина будет демонстрировать инициативу. Пока наша страна в этом процессе, как спящая красавица. Боится только происходящего. Но проснуться не хочет", - считает знаток.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.

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