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|Через 11 лет США и Беларусь вернули послов
|18.09.2019 21:25
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Через 11 лет и Беларусь договорились восстановить дипломатические представительства на уровне послов, передает со ссылкой на .
Договоренность достигли на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, передает "Белта".
Хейл сказал, что Штатам "очень дорог этот регион", и они поддерживают суверенитет и независимость Беларуси.
Лукашенко выразил удовлетворение достигнутым соглашением.
" наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь", - заявил он.
Отношения и Беларуси ухудшились в 2008 году. Тогда белорусский посол был отозван из Вашингтона в знак протеста против экономических санкций, введенных администрацией президента Джорджа Буша-младшего. Вслед за этим по требованию Беларуси Минск покинул посол . Диппредставительства двух государств были снижены до уровня временно поверенных.
Беларусь в интеграционных процессах с Россией идет на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создают, страны к этому не готовы.