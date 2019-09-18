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|У Тимошенко тоже отправили кандидатуру в ЦИК
|18.09.2019 22:02
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Фракция " в Верховной Раде предложила президенту свою кандидатуру в новую Центральную избирательную комиссию.
Об этом в среду сообщил заместитель главы фракции , передает со ссылкой на .
"Мы делегировали независимого юриста, который, вы удивитесь, не является членом фракции партии ", которая имеет громадный опыт работы, в том числе на юридической ниве и в аппарате Центральной избирательной комиссии. Это Глущенко Виктория", - сказал нардеп.
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