Фракция " в Верховной Раде предложила президенту свою кандидатуру в новую Центральную избирательную комиссию.

Об этом в среду сообщил заместитель главы фракции , передает со ссылкой на .

"Мы делегировали независимого юриста, который, вы удивитесь, не является членом фракции партии ", которая имеет громадный опыт работы, в том числе на юридической ниве и в аппарате Центральной избирательной комиссии. Это Глущенко Виктория", - сказал нардеп.

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