Олигарх встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой. Говорили об отмене монополии и снижения тарифов на коммунальные услуги, передает со ссылкой на .

"Одним из бизнесов Коломойского является энергетика. Обладает частью в компании "". Контрует производство дизтоплива. Сейчас рыночные тарифы используют для бизнеса, цены для населения контролирует государство. Коломойскому хотелось бы убрать этот контроль, чтобы увеличить прибыль. Олигархи хотят сформировать свой рынок энергетики . Но мы имеем Соглашение об ассоциации и подписали Энергетическую хартию. Это международные обязательства. Должны следовать им, чтобы не испортить отношений с . Хартия требует, чтобы не было монополизма. Поэтому Зеленский будет действовать так, что бы монополия не закрепилась хотя бы за одним олигархом, пусть даже их будет несколько. Это позволит защитить экономику страны", - говорит экономист Александр Охрименко.

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Эксперт считает, что взамен на уступки может выставить свои условия.

"Яркий пример - мобильная связь. Ее контролируют несколько олигархов, следовательно он все время совершенствуется, людям предлагают более выгодные условия. Подобное Зеленский может создать на рынке энергетики. В Европе энергетикой занимается большой бизнес, также есть потребители и операторы, которые продают энергию. Нам надо сделать так же. Взамен на уступки, может многое попросить у Зеленского. Но не факт, что получит это. Каждый олигарх хочет иметь монополию на рынке и своего министра. У Коломойского пока один министр, который ему подконтролен - министр обороны Андрей Загороднюк. Но влияния на министра энергетики он не имеет, хотя хотел бы. Совсем ничего не давать олигархам не получается, следовательно президент должен что-то пообещать. Но только часть от общих требований ", - говорит Охрименко.

20 июня Зеленский во время выступления на Бизнес форуме сообщил, что встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей. О Коломойского заявил, что олигарх "будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает". 21 июня в ответ на заявление Зеленского отметил, что "на остаток от 20000 фунтов в неделю может покрасить ларек". Во время избирательной кампании в команде Зеленского в качестве кандидата в президенты работали охрана и адвокат олигарха.

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