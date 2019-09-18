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|"Слуга народа" опоздала на собственное выступление из-за кофе
|18.09.2019 22:39
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Депутат от "Слуги народа" Анастасия Красносельская опоздала на свое выступление, потому что пила кофе.
Это произошло во время принятия изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд", передает со ссылкой на .
Дмитрий Разумков предоставил слово Краносильской. Она не появлялась. Коллеги пригласили ее в зал.
"Я искренне извиняюсь, коллеги", - начала свое выступление Красносельская. Говорила с одышкой, потому что бежала в зал.
"Анастасия Олеговна, я думаю, что кофе можно выпить и во время перерыва", - прокомментировал опоздание Разумков.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с председателем , министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.