Верховная рада Украины может рассмотреть законопроект о столице на пленарном заседании 19 сентября. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает со ссылкой на .

По его словам, на завтра запланировано рассмотрение законопроекта о реформе прокуратуры.

"Завтра будет о прокуратуре, о судах, о приватизации, о паевых взносах. Возможно, о и, вероятно, о столице", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Верховной рады появился текст проекта закона "О столице Украины - городе-герое ". Согласно законопроекту, должности городского головы и главы будут разделены, а внеочередные выборы мэра пройдут уже 8 декабря.

До этого замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял о планах обновить закон о столице. По его словам, это необходимо, чтобы вернуть самоуправление. Ранее также стало известно, что Украины назначил проверку Киевской городской государственной администрации. Инициатива была одобрена на фоне того, что правительство одобрило увольнение действующего мэра Виталия Кличко с должности главы .

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