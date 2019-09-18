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Избитому замглавы КГГА наложили 14 швов
18.09.2019 23:33
Избитому замглавы КГГА наложили 14 швов По теме:

Владимира Слончака отвезли в реанимацию.

"Сейчас состояние заместителя председателя тяжелое, наложено 14 швов на голову", - сообщает пресс-секретарь Слончака Галина Шпак, передает со ссылкой на .

"Слончак обратился к одному из медицинских учреждений Соломенского района столицы, после чего врачи уже сообщили в полицию о том, что у него произошел конфликт с неизвестным, в результате которого он получил травмы различной степени тяжести", рассказывал ранее представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Об избиении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака в полицию сообщили врачи







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