Поджог дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой может повлиять на предоставление Украине кредита от Международного валютного фонда. Об этом в кулуарах заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает со ссылкой на .

"Не знаю, кто там клиент, но это выглядит странно. Почему в день приезда МВФ? Это случайно? Каждый знаток, это рассматривает, говорит, что это не случайное событие - именно в такой день. Я думаю, что это может повлиять ( на предоставление кредита от Украина - ред.) ", - заявил Арахамия

По его словам, западные СМИ освещали это событие в негативном контексте для Украины. Поэтому это может повредить инвестиционному рейтингу государства.

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