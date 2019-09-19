Неполитические Сводки
|Убийство заместителя председателя ОТО: появилась ориентировка на киллера
|19.09.2019 00:28
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Появилось ориентирование на предполагаемого убийцу заместителя Якимовской ОТО в Запорожской области Дмитрия Кириллова, передает со ссылкой на .
По словам очевидцев, преступник был в черной маске. Также на нем была черная кофта с капюшоном, черный блайзер с белой полоской и черные спортивные штаны.
Примечательно, что по описанию, мужчина был ростом около 2 метров.
При наличии информации о злоумышленника, просят звонить 098-58-05-156 или 102.
Дмитрия Кириллова расстреляли утром 18 сентября на ступеньках поселкового совета. Стреляли, вероятно, из автомата. Добивали жертву в упор. После того нападавший скрылся на авто, которое впоследствии нашли сожженным.