С 17 сентября, в курортном Миргороде на Полтавщине действуют карантинные мероприятия, обусловленные выявлением заболевания бешенством у лисы, которая покусала людей, передает со ссылкой на .

"После исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины подтверждено, что животное болело бешенством. Комиссией утверждены мероприятия по дальнейшему ограждения территории от распространения бешенства и разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - сообщает Миргородская городская рада.

13 сентября на улице Сорочинской обнаружили лису, которая покусала трех человек. После исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины, было подтверждено, что животное болело бешенством.

В Белоцерковском районе будет проводиться иммунизация хищных и бродячих животных.

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