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Нацгвардия — президенту: социологи выяснили, поддерживают ли идею украинцы
19.09.2019 02:02
Нацгвардия — президенту: социологи выяснили, поддерживают ли идею украинцы По теме:

Идею вывода воинского формирования "Национальная гвардия" из подчинения Министерства внутренних дел и передачу президенту поддерживают 46,1% опрошенных граждан, передает со ссылкой на .

Таковы результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 6-11 сентября.

Не поддерживают идею 25,8% опрошенных, затруднились ответить - 28,2%.

Законопроект №1007 по изменению подчинение в Раду внес президент .

С 1 августа Нацгвария начала патрулировать города.







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