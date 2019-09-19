Идею вывода воинского формирования "Национальная гвардия" из подчинения Министерства внутренних дел и передачу президенту поддерживают 46,1% опрошенных граждан, передает со ссылкой на .

Таковы результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 6-11 сентября.

Не поддерживают идею 25,8% опрошенных, затруднились ответить - 28,2%.

Законопроект №1007 по изменению подчинение в Раду внес президент .

С 1 августа Нацгвария начала патрулировать города.

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