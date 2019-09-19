Неполитические Сводки
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|Нацгвардия — президенту: социологи выяснили, поддерживают ли идею украинцы
|19.09.2019 02:02
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Идею вывода воинского формирования "Национальная гвардия" из подчинения Министерства внутренних дел и передачу президенту поддерживают 46,1% опрошенных граждан, передает со ссылкой на .
Таковы результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 6-11 сентября.
Не поддерживают идею 25,8% опрошенных, затруднились ответить - 28,2%.
Законопроект №1007 по изменению подчинение в Раду внес президент .
С 1 августа Нацгвария начала патрулировать города.
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