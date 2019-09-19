Членов Центризбиркома будут выбирать по квотному принципу. Об этом в кулуарах Верховной рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает со ссылкой на .

По его словам, в будущий состав будут избраны 17 членов.

"Ничего вне правил, которые уже есть, ничего не планировалось. Будет кажется, что 17... Согласно закону, квотный принцип распределения", - отметил парламентарий.

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