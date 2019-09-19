Социологические опросы свидетельствуют, что треть россиян хочет запретить украинцам въезд в Россию.

75% хотят запретить въезд трудовым мигрантам, передает со ссылкой на .

После оккупации Крыма значительно ухудшилось отношение россиян к национальным меньшинствам.

Только 9% россиян хотят помогать притоку трудовым мигрантам

У россиян спросили, настолько близко они готовы контактировать с украинцами.

11% не прочь иметь украинцев между членов семьи. 8% - в кругу друзей. 10% - между соседей. 5% - между коллег. 28% - между жителей .

19% готовы пускать украинцев в страну временно. 16% не хотят пускать совсем. 4% не определились.

Исследование проводилось методом личного опроса 22-28 августа. Опросили 1 тыс. 608 россиян.

Большинство украинский выражают высокое доверие структурам в составе Министерства внутренних дел Украины, сообщает сайт со ссылкой на данные социологического исследования Центра Разумкова.

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