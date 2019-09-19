Экс-заместитель руководителя Администрации президента угрожал экс-руководительнице Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом заявил пятый президент, руководитель "Европейской солидарности" , передает со ссылкой на .

"Господин переполнен местью и реваншем, сам часто со своей камарильею (группа интриганов, которые заправляют государственными делами в личных интересах - ред.) Угрожал госпоже Гонтаревой", - рассказал прежний президент.

Пожар в доме Гонтаревой он назвал "ужасным преступлением" и заявил, что разделяет ее позицию о причастности "заинтересованных людей в ПриватБанке".

"Это точно сейчас нам не нужно во время начала работы миссии в Украине ... Власть должна пройти испытание на то, чтобы у нас в стране не возвращался бандитизм середины 90-х. Иначе атмосфера безнаказанности поспособствует продлению этого хаоса", - сказал Порошенко.

И добавил, что часть ЕС будет инициировать создание временной следственной комиссии по поджогу (версия, на которой остановилась полиция) дома Гонтаревой.

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