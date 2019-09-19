Неполитические Сводки
|Оползень на пляже под Одессой едва не похоронил людей
|19.09.2019 04:51
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На пляже в селе Санжейка Овилиопольського района Одесской области произошел крупный оползень, передает со ссылкой на .
В это время у моря отдыхали люди. Соответствующее видео опубликовал сайт 04868.
На видео видно, что почва начала сходить как раз над головами людей. В последний момент они успели отскочить и избежали травм.
В Одессе между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье. Была вероятность, что под завалами могут быть люди.
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