Дед сдает: в сети высмеяли Путина По теме: В сети высмеяли позу Путина во время пресс-конференции израильского фонда Керен ха-Йесод в Москве. Он опирался о стеклянную трибуну и приподнял левую ногу, передает со ссылкой на . Фото сделал политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий. "Путин сегодня на конгрессе Керен ха-Йесод. Таки в этой версии Путина действительно что-то все время клинит именно в левой подпорке. Да и вообще могли как-то лучше всю систему отрегулировать, а то выглядит как смесь Буратино на веревочках и ржавого аборигена планеты Железяка", написал под фото Голобуцкий. Читатели высмеяли позу Путина. Президента Владимира Путина заподозрили в махинациях с ростом во время встречи в Стамбуле.











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