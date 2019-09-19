Зарегистрирован законопроект, в котором предусмотрена отмена требований соответствия определенным экостандартам "Евро" для всех бывших в употреблении транспортных средств, и перенос введения "Евро-6" для новых на несколько лет, пишет со ссылкой на .

Первый документ, который касается пересмотра правил импорта автотранспорта в Украине, появился в перечне зарегистрированных в Верховной Раде 9-го созыва. Номер проекта – 2078, а его содержание предлагает исключить требования соответствия экологическим стандартам "Евро" для подержанных транспортных средств всех типов (легковые, грузовые, автобусы, тягачи (фуры), которые спрашивают перед первой регистрацией ТС в Украине. Также предложено перенести дату введения "Евро-6" для новых ТС на 2025 год.

Конечно, если вы эколог или просто борец за чистоту окружающей среды, при упоминании о потенциальном ослаблении экостандартов, да еще и для подержанных автомобилей, могли и за сердце схватиться – ведь это, на первый взгляд, представляет изрядные риски. Однако не спешите дрожащими руками искать пакет с валидолом.

Первое: "автохлама" в Европе почти не осталось. Сейчас в Украине, по данным ДФС, присутствуют около 288 тысяч "евроблях". Это, скорее только, "непроходные" автомобили, или те, которые соответствуют нормам ниже Евро-2, или же просто не имеют документов. Независимо от причин, водители этих автомобилей за 270 дней переходного периода не подали их на таможенное оформление. В любом случае они уже здесь. В Европе же в продаже автомобилей, которые имеют эконстандарт ниже "Евро-2", лишь 60-70 тысяч. Поэтому "автохламу" просто негде браться.

Вдобавок вскоре может быть введен обязательный контроль годности к эксплуатации ТС ("техосмотр"), который и должен стать главным регуляторным средством для недопущения на дороги "неправильных" транспортных средств. Впрочем существует огромная вероятность того, что восстановление техосмотра, отмененного в 2011 году, станет привычной коррупционной схемой.

Второй момент – это право на выбор, которого действительно лишены украинские автомобилисты, в первую очередь – грузовые перевозчики, которые с нового года будут вынуждены "пригнать" машины исключительно с "Евро-6". Это вроде и неплохо, но точно не дает возможности обновлять парки старых Зилов, Камазов и других "Газонов", выпущенных в советские времена. А они, между прочим, атмосферу кислородом нисколько не пополняют и техосмотр сейчас каким-то чудом проходят.

Та же история и с автобусами: несмотря на заявления производителей, сложно поверить, что желтенькие "маршрутки" местного производства действительно соответствуют хотя каким-то "Евро". Стоит хотя раз проехать по такой с открытым окном, и без лабораторий и приборов становится понятно, что экологическими стандартами там и не пахнет, а пахнет чем-то другим. Между прочим они также регулярно проходят техосмотр, понятно что коррупционный.

Еще один сегмент, который до сих пор "заморожен" – ретро-автомобили. Украинские автомобилисты пока лишены права пополнять свои гаражи экземплярами зарубежного производства. Проводить же съезды или фестивали из одних "горбатых Запорожцев", "Волг" или "Побед" – это не та автокультура, на которую мы действительно заслуживаем.

В целом, внедрение европейской практики (а именно так и устроены дела в ЕС), где экологические требования распространяются на новый транспорт, а на подержанный – нет (ибо у автомобиля и без того ограниченный срок эксплуатации), позволит рынку активизироваться, нивелирует алогичные запреты, установленные еще когда-то для "поддержки национального автопроизводителя". А значит позволит украинским автомобилистам (прежде только, перевозчикам) заменять действительно морально устаревшие и опасные автобусы и грузовики на новые и более технологичные. Пусть и не на совсем новые, но непременно щепетильные к среде, чем те, что на каждом подъеме выпускают густое облако черной копоти.

Отсрочка же "Евро-6" для новых ТС позволит автодилерам не поднимать цены на собственные товары, поскольку они смогут заказывать более дешевые авто с "Евро-5" еще несколько лет. Сейчас описанный законопроект №2078 имеет статус "зарегистрирован в Верховной Раде" и будет передан на рассмотрение в профильные комитеты.

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