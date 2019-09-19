Неполитические Сводки
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- В Афганистане погибли 20 человек в результате взрыва
- Заморозки и дожди со снегом: синоптик «обрадовала» прогнозом до конца недели
- Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями
- В Киеве водитель Hyundai протаранил Lexus во время оформления ДТП: есть пострадавшие
|Заморозки и дожди со снегом: синоптик «обрадовала» прогнозом до конца недели
|19.09.2019 09:09
|
До конца недели погода в Украине немного улучшится.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в , передает
В четверг, 19 сентября, на территории страны еще прогнозируют дожди и грозы, кроме южной части. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Однако ветер уже немного ослабнет. Температура воздуха установится в пределах +13...+18 градусов, на Юге - 14-20 градусов тепла.
В 19 сентября ожидается кое-где дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее, чем в среду. Столбики термометров покажут около 14-15 градусов тепла.
Пятница и суббота, 20-21 сентября, пробудет еще прохладно. Как подчеркнула синоптик, в период 20-22 сентября возможны заморозки. С воскресенья начнет теплеть - в начале следующей недели украинцев ждет отличная погода.
В среду, 18 сентября, в украинской части Карпат выпал снег, он был замечен, в частности, на горе Поп Иван.
Об этом написал .
Спасатели отметили, что в Карпатах зафиксирована температура в 0 градусов Цельсия.
"По состоянию на 08:00 18.09.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер Ю. Ю-З. 5-6 м/с. Температура воздуха 0° С. Падает мелкий снег", - уведомили на посту.
Также было опубликовано фото, сделанное спасателями. Заметно, что трава покрыта инеем, а воздух рябит от мелкого снега.