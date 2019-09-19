Включение отопления полностью зависит от органов местного самоуправления каждого региона, а именно от того, насколько кстати они решат стратегические вопросы и погасят долги перед Нафтогазом, передает со ссылкой на .

Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины, сообщила о необходимости своевременного начала отопительного сезона в каждом городе.

На встрече с Верховной Радой и Кабмином отметил, что профильные ведомства обязаны доложить о ситуации по подготовке к сезону отопления до 20 сентября. Они должны уведомить соответствующие органы о графике накопления газа и угля, а также о готовности каждого региона к зиме. После этого каждую неделю должен происходить мониторинг этих составляющих.

Законодательство Украины предусматривает начало отопительного сезона в период, когда средняя температура воздуха за 3 суток не превышает 8 °С.

Однако отопление в некоторых городах в зимний период до сих пор под вопросом из-за их значительных долгов перед Нафтогазом. Компания обнародовала список производителей тепла, нарушающих требования по минимальной оплате для поставок им газа.



Со списком городов и предприятий с задолженностью можно ознакомиться по .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира