Причиной для «оконного плача» может послужить и высушивание белья в квартире, что часто делается в морозные дни в сушилках или, по возможности, в других местах, следовательно позаботьтесь о должной вентиляции, пишет со ссылкой на .

Чтобы деревянные окна не потели

Чтобы не потели деревянные окна, перед приходом холодов нам следует тщательно позаботиться о профилактике. Для этого, как правило, следует проклеивать специальной клейкой поролоновой лентой по периметру прилегания оконной створки к раме. За ее неимением, можно воспользоваться куском поролона, самим нарезав на ленты и приклеить с помощью клея для синтетических поверхностей.

Традиционная оконная замазка, на сегодняшний день перешла в разряд устаревших. В качестве замазки с успехом применяется силикон.

Для качественного крепления:

снимите оконную створку с проема;

уложите на горизонтальную поверхность;

аккуратно снимите стекло;

очистите с помощью шпателя остатки старой замазки и краски с прилегающих участков стекла к створке;

после этого по периметру прилегания стекла нанесите силикон, ближе к основанию створки;

вставьте стекло в проем;

нанесите силикон уже поверх стекла;

теперь очередь за оконными рейками 8х8 мм, срезав по размерам, набейте их к раме створки мелкими гвоздями;

обработайте рубанком выступающие поверхности реек, если таковые есть.

Установленное таким образом стекло хорошо будет сидеть в каркасе створки долгие годы, исключая возможность проникновения внешнего воздуха в помещение.

Помимо этого, следует провести инспекцию мест под подоконником. Как правило, деревянные подоконники делаются из массивного дерева, толщиной 4-7 см. С течением лет древесина просохнув, может образовать зазор у стены прилегания, следовательно при его наличии, пройдитесь по щели монтажной пеной или силиконом.

Если потеют пластиковые окна, то как устранить?

Что делать, если у вас потеют пластиковые окна, а внутренние причины «оконного плача» исключаются? Хотя и конструкции из металлопластика в последнее время уверенно занимают лидирующие позиции в современном строительстве, предоставляемая на долгие годы гарантия не исключает необходимости в их профилактике.

Проблемы с правильно установленными пластиковыми окнами как правило начинаются в связи с необходимостью в их регулировке. Дело в том, что, как и все предметы, рамы и створки пластиковых окон подвержены деформации. Как таковое это не вредит их формам, однако могут возникнуть проблемы при самом незначительном их сдвиге. Напряженность, создаваемая внутри тела конструкции створки или рамы, может создать зазоры, через которые в помещение будет проникать холодный воздух. Положение усугубляется при ветре, когда пластиковые окна начинают еще и «свистеть».

Таким образом, чтобы пластиковые окна не потели по причине проникновения в помещение холодного воздуха, нам следует заведомо исключить эту причину. Следите за прокладками пластиковых окон, которые расположены по периметру створок. В случае потери пластичности, рассыпания или механических повреждений, их следует незамедлительно сменить. Далее, исследуйте состояние прилегания штапиков – уплотнителей для прилегания стеклопакета к раме створки. В случае не прочного прилегания, их следует сначала снять маленьким шпателем, вычистить внутреннюю поверхность от пыли и других инородных частиц и аккуратно вставить, последовательно вжимая с краев или постукивая резиновым молотком.

Дело усугубляется если стеклопакет потеет изнутри. Стеклопакет производится через специального оборудования, так что даже не пытайтесь его разобрать. Если вам устанавливали стеклопакеты с гарантией, то следует обращаться к изготовителям, если нет, следует заказывать новый.

Помимо этого проверяйте крепления створок к рамам. Зачастую, крепеж к пластиковым рамам створок может быть расслабленным, что может, непременно, явиться причиной возникновения зазоров. Также следите за крепежом деталей фурнитуры. Разгерметизация оконного профиля или рамы вызовет конденсацию уже внутри пластика, что в дальнейшем может вызвать неисправности механизма расположенных внутри профилей створок.

Помимо самого окна, причиной проникновение холодного воздуха может являться разгерметизация пространства под откосами (в случае пластиковых или гипсокартоновых откосов). Если у вас возникли подозрения в связи с этим, то откосы следует разобрать.

Сделать это довольно просто:

сначала аккуратно снимите накладной F-образный профиль с периметра;

снимите саморезы крепящие откосы к обрешетке при помощи крестовой отвертки или шуруповерта;

острым ножом срежьте замазку или силикон на стыках;

аккуратно достаньте полотно откоса из стартового профиля на раме окна;

при обнаружении бреши воспользуйтесь монтажной пеной или раствором штукатурки;

после этого соберите откос в обратном порядке.

Не обойдите вниманием и место под подоконником. В случае обнаружения зазоров, пройдитесь по ним строительной пеной или силиконом.

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