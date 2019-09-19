В Брюсселе в четверг, 19 сентября, состоится третий раунд переговоров с участием России и Украины о будущем транзита газа, пишет со ссылкой на .

Предыдущие консультации состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

Согласно сообщению Еврокомиссии, основное внимание будет уделено следующим вопросам: инкорпорация норм ЕС в сфере энергетике в будущее рамочное соглашение; разумный срок действия будущего контракта; требуемые объемы поставок с возможностью их изменения; тарифы.

В преддверии заседания Марош Шефчович, заместитель председателя Еврокомиссии, проведет двусторонние встречи с делегацией Украины, которую возглавляет Министр энергетики Алексей Оржель, и с делегацией России, которую возглавляет Министр энергетики Александр . Также будут присутствовать главы Нафтогаза и Газпрома.

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